Украинские теннисисты теряют позиции

В новом рейтинге WTA только две украинские теннисистки вошли в первую сотню. Сестры Бондаренко сохранили свои позиции: Алена осталась 25-й, Катерина - 32. А вот Виктория Кутузова, в последнее время занимавшая места в нижней части топ-сотни, переместилась на 112-ю строку. Ее обогнала другая украинка - Мария Корытцева, занимающая теперь 106-е место. В первой десятке изменений по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло. Рейтинг WTA (на 12.04.10) 1 С. Уильямс США 2 Возняцки Дания 3 Сафина Россия 4 В. Уильямс США 5 Кузнецова Россия 6 Дементьева Россия 7 Янкович Сербия 8 Радванська Польша 9 Азаренко Белоруссия 10 Клийстерс Бельгия ... 25 А. Бондаренко Украина 32 К. Бондаренко Украина 106 Корытцева Украина 112 Кутузова Украина 151 Савчук Украина 165 Антонийчук Украина 168 Федак Украина 209 Цуренко Украина 220 Бурячок Украина 229 Вакуленко Украина 241 Бейгельзимер Украина 281 Арефьева Украина 292 Киченко Украина 295 Пивень Украина 297 Васильева Украина Все трое представителей Украины в топ-сотне рейтинга ATP ухудшили свое положение в мировой табели о рангах. Сергей Стаховский потерял три строчки и теперь занимает 69-е место. На две ступеньки опустился Долгополов (теперь он 72-й), на одну - Илья Марченко (78). Рейтинг ATP (на 12.04.10) 1 Федерер Швейцария 2 Джокович Сербия 3 Надаль Испания 4 Мюррей Великобритания 5 Дель Потро Аргентина 6 Давыденко Россия 7 Роддик США 8 Содерлинг Швейцария 9 Чилич Хорватия 10 Тсонга Франция ... 69 Стаховский Украина 72 Долгополов Украина 78 Марченко Украина 165 Сергеев Украина 273 Бубка Украина 374 Смирнов Украина gazeta.ua по материалам Turnir.com.ua