Исинбаева стала свидетелем драки, в результате который погиб уроженец Чечни

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева была допрошена в качестве свидетеля драки в одном из клубов Волгограда, в результате которой умер одного из ее участников. «Елену Исинбаеву мы допрашивали всего лишь как свидетеля. К происшествию она не имеет никакого отношения. Драка действительно была крупная, в результате погиб 35-летний уроженец Чечни. По предварительным выводам медиков, смерть произошла от кровоизлияния в мозг. С другой стороны в потасовке участвовали бывшие спортсмены, по-видимому, удар одного из них и стал роковым. Еще двое друзей погибшего находятся в больнице. В драке кто-то вытащил травматический пистолет, они были ранены», – сказал следователь следственного отдела Дзержинского района СУ СКП по Волгоградской области Алим Гешев. Разговор со следователями получился нервный, Елена несколько раз выходила в туалет вся в слезах. Потом чемпионку вместе с подругой попросили проехать в райотдел, чтобы подписать показания, сообщает «Комсомольская правда». sports.ru