Трейлеры US F1 конфискованы и выставлены на аукцион

Два трейлера US F1 были конфискованы и выставлены на аукцион eBay. Инициативу проявил бывший кредитор команды, обратившийся в британский суд, который и вынес постановление о конфискации имущества. Стоит отметить, что ранее трейлеры принадлежали «Брауну» и до сих пор носят его символику, имя Дженсона Баттона и его 22 номер. «Я – большой любитель автоспорта. Должен сказать, это – одна из интереснейших конфискаций имущества на моей памяти. Трейлеры были недавно выкуплены у команды «Браун» тем самым кредитором, который и подал в суд на US F1. Многие уже проявили к ним интерес, и мы выставили их на продажу на eBay», – цитирует Pitpass Дэвида Картера, представителя местных властей, ответственного за конфискацию имущества. sports.ru