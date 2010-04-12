Коробка выиграла «серебро» чемпионата Европы

11 апреля в Минске завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Ближе к окончанию соревнований украинцы раскачались и сумели положить в копилку сборной несколько наград. Ольга Коробка в весовой категории свыше 75 кг выиграла «серебро» (273 кг = 123 + 150). Также из Беларуси она привезет две малые награды такого же достоинства. На 24 кг больше смогла поднять россиянка Татьяна Каширина. У мужчин в весовой категории до 94 кг Артем Иванов выиграл бронзовую медаль. В рывке украинец был первым (180 кг). Но удержать лидирующую позицию украинцу помешало не самое удачное по сравнению с соперниками выступление в толчке. Победителю чемпионата поляку Арсену Касабиеву Артем в сумме проиграл девять килограмм (383 кг). Юрий Чикида (весовая категория до 85 кг) выиграл малую «бронзу» в толчке, став, в итоге, четвертым. Аналогичного результата достигли Алексей Торохтий в категории до 105 кг и Юлия Артемова в весовой категории до 69 кг.