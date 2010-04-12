Валентино Росси: Я заслужил эту победу

Победитель Гран-при Катара Валентино Росси признался, что гонка на автодроме в Дохе прошла для него не без проблем. «Это прекрасное начало, я не выигрывал здесь с 2006 года. Думаю, я заслужил эту победу. Мы с командой отлично поработали, улучшали мотоцикл шаг за шагом. Я хорошо стартовал, но был недостаточно быстр, чтобы остаться в лидерах. Меня беспокоила скорость мотоцикла, она была недостаточно высока. Ожидал, что буду ближе к «Дукати» и «Хонде». К сожалению, в борьбе с Дани я потерял много времени, догнать Кейси было невозможно. Но мне повезло, он упал. С этого момента я ожидал, что гонка станет проще, но мотоцикл начал скользить и не позволил создать достаточно комфортного преимущества. Я постарался не допускать ошибок», – цитирует Росси Autosport.