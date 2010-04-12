Олич: Завершил бы карьеру в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Ивица Олич прокомментировал слухи о возможном переходе в «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», заявив, что он не собирается покидать мюнхенский клуб. Контракт хорвата с немецкой командой рассчитан до конца сезона-2011/2012. «Я бы хотел остаться в «Баварии» на максимально длительный срок. Скажу больше. Не буду против того, чтобы завершить карьеру в Мюнхене», – приводит слова Олича L’Equipe. Напомним, что экс-форвард ЦСКА перешел в «Баварию» из «Гамбурга» перед началом прошлого сезона. В 30 матчах бундеслиги он забил 7 голов. sports.ru