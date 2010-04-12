Титульный бой между Дмитренко и Харрисоном запланирован на июль

Поединок между обладателем титула EBU в супертяжелом весе британцем Одли Харрисоном и украинцем Александром Дмитренко запланирован на июль этого года. Дмитренко отменил свой поединок, который должен был состояться в мае, чтобы лучше подготовиться к бою против Харрисона. «Недавно я встречался с руководством Universum Box-Promotion, и мы решили отменить мой бой, который должен был состояться 22 мая, чтобы избежать риска возможной травмы перед поединком с Харрисоном. Я долго не выходил на ринг, поэтому хочу провести в ближайшие месяцы много спарринг-боев», – сказал Дмитренко сайту Allboxing.ru.