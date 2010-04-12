Немецкие биатлонисты выступят в гонке на маунтинбайках

Рикко Гросс, Мартина Бек и Симоне Хаусвальд примут участие в традиционной гонке на маунтинбайках Veltins Biathlon Bike. Всего в соревновании примут участие восемь команд, в каждой из которых будет один биатлонист и один велогонщик. Veltins Biathlon Bike-2010 пройдет 25 апреля в немецком Хагене. Для участия в команде с Симоне Хаусвальд или Рикко Гроссом необходимо принять участие в специальном отборе, по результатам которого два победителя станут напарниками звезд немецкого биатлона. Призовой фонд турнира составит одну тысячу евро, сообщает Biathlon2b. sports.ru