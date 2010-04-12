Стоичков посоветовал играть против Месси с пулеметом

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии по футболу Христо Стоичков заявил, что остановить лучшего игрока мира 2009 года Лионеля Месси можно только с помощью пулемета. Стоичков сделал это заявление вскоре после победы «Барселоны» над мадридским «Реалом» со счетом 2:0 (10 апреля), сообщает Reuters. В матче с «Реалом» Месси забил один из голов своей команды, а «Барселона» вышла в единоличные лидеры чемпионата Испании. За семь туров до конца первенства страны она опережает «Реал» на три очка. Комментируя действия Месси, Стоичков напомнил, что в 1994 году главный тренер сборной Италии Арриго Сакки сказал, что остановить самого Стоичкова можно было только с помощью пистолета. «Сегодня, чтобы остановить его (Месси - прим. Lenta.Ru), вам понадобится пулемет», - сказал болгарский футболист. Говоря о матче «Реал» - «Барселона» в целом, Стоичков сказал, что игроки одной команды играли как ослы, а игроки другой команды - в футбол. «Деньги не играют в футбол. Сотен миллионов «Реала» не хватило даже для одного гола», - добавил Стоичков. «Лента.ru»