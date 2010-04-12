Претендент на звание чемпиона мира по боксу попался на допинге

Претендент на звание чемпиона мира по боксу в весовой категории до 61 килограмма по версии IBF (Международная боксерская федерация) южноафриканец Али Фунека был уличен в применении запрещенного препарата после боя с доминиканцем Хоаном Гусманом, сообщает интернет-издание Boxingscene. В этом поединке Гусман победил разделенным решением судей. Допинг-проба, взятая у Фунеки 27 марта 2010 года, дала положительный результат на содержание гидрохлоротиазида - диуретика, запрещенного атлетической комиссией штата Невада. Диуретики часто используются боксерами для сгонки веса. Бой Фунека - Гусман, в котором на кону стояло звание чемпиона мира IBF, носил статус титульного только для южноафриканца, поскольку Гусман не уложился в лимит весовой категории - масса боксера оказалась равной 65,3 килограмма. Однако Фунека проиграл и не смог завоевать чемпионский титул. Гусман был оштрафован за превышение лимита. Фунеку за использование допинга ждет штраф и дисквалификация. «Лента.ru»