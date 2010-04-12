Дмитренко: побью Харрисона и стану чемпионом Европы

Украинский супертяжеловес Александр Дмитренко, которому в июле предстоит провести бой с чемпионом Европы в той же весовой категории британцем Одли Харрисоном, поделился впечатлениями от поединка своего будущего соперника с Майклом Спроттом. «Я смотрел бой в прямой трансляции в интернете, и могу отметить, что это было первоклассное зрелище. Никто из соперников не хотел уступать. Для меня это был очень интересный поединок. Харрисон чисто проигрывал по очкам и мог выиграть только нокаутом, что он в итоге и сделал. Это было впечатляюще. Харрисон набрал отличную форму, но я выиграю. Я стану чемпионом Европы», - приводит слова Дмитренко Fightnews. Чемпионат.ру