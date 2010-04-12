Формула-1. Пике назвал Алонсо фаворитом сезона

Экс-пилот Формулы-1 Нельсиньо Пике считает фаворитом сезона-2010 своего бывшего партнера по «Рено» Фернандо Алонсо. Пике выбрал Алонсо, когда ему предложили назвать пилота, которому он отдает свое предпочтение. «Он был столь хорошим гонщиком, что когда я пытался приблизиться к его уровню, мне приходилось атаковать такими путями, о существовании которых я даже не подозревал», — отметил Пике в интервью Globo. Пике также заявил, что не исключает своего возвращения в Формулу-1 в будущем. Чемпионат.ру