Клин посетит Гран-при Китая

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Клин заявил, что посетит Гран-при Китая, чтобы поддерживать контакт с руководителями команд. Напомним, австрийца связывали с «Хиспания Рейсинг», которая может предложить ему роль тест-пилота и дать возможность выступать в пятничных практиках. «Сразу после моих тестов с «Пежо» я отправлюсь в Шанхай на Гран-при Китая, чтобы поддерживать связь с командами. Иногда возможность сделки может появиться очень быстро, и, если я буду присутствовать на гонке, мне будет проще ею воспользоваться», – цитирует Клина его официальный сайт. sports.ru