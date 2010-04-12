Ярославский: Маркевич вряд ли подпишется под такими условиями контракта

Президент и владелец харьковского «Металлиста» Александр Ярославский, с согласия которого главный тренер клуба Мирон Маркевич 1 февраля возглавил по совместительству сборную Украины, крайне недоволен отношением руководства ФФУ к новому рулевому национальной команды, с которым до сих пор не подписан контракт. «Мне непонятно условие, которое якобы собираются прописать в контракте: сборная Украины должна - подчеркиваю, должна! - стать чемпионом Европы, - говорит Ярославский. - Думаю, как здравомыслящий человек, Маркевич вряд ли под этим подпишется. У меня есть контрпредложение: я готов обеспечить любой бюджет сборной, который сформирует президент ФФУ Григорий Cуркис, и пусть он найдет под него тренера, который подпишет контракт с гарантией, что сборная Украины непременно выиграет Еurо-2012. Это выглядит приблизительно так, как если бы мы обязались обеспечить летом 2012 года определенную погоду: температуру воздуха, скорость ветра. Не могу понять, к чему такое условие - задавал этот вопрос президенту ФФУ, но ответа не получил». Turnir.com.ua со ссылкой на sport-express.ru