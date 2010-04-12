Евро-2012. Колесников назвал два требования Платини

Сегодня на брифинге в Кабмине вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу на Украине Борис Колесников заявил, что билеты на турнир будут доступны всем украинцам, передает корреспондент «СПОРТглавреда». Так, в частности, Борис Колесников сказал: «Мишель Платини поставил жесткое условие своему маркетинговому отделу - билеты на матчи Евро-2012 должны быть доступны каждому украинцу. А надо сказать, УЕФА прекрасно осведомлено о средней зарплате украинцев. Кроме того, глава УЕФА высказал еще одно требование – в ходе распространения билетов избежать «черного рынка».