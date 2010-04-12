Бокс. Остин подаст в суд на WBC

Американец Рэй Остин намерен подать в суд на руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое лишило его права поспорить за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе. Остин занимал первую строчку рейтинг-листа и должен был встретиться с кубинцем Одланьером Солисом и выявить соперника чемпиона мира WBC, которым сейчас является украинец Виталий Кличко. Однако у Остина возникли контрактные проблемы с промоутером Доном Кингом и он подал заявку на объявление себя банкротом. В связи с этим WBC исключил его из рейтинга, лишил права встречи с Солисом и отдал его россиянину Николаю Валуеву, который занял второе место в списке лучших супертяжеловесов мира. Теперь Солис и Валуев проведут бой за звание претендента на титул. Как сообщил адвокат Остина Джон Трипп, Остин не согласен с таким решением руководства WBC, считает, что по-прежнему имеет право поспорить за статус обязательного претендента и что WBC его игнорирует. Трипп заявил, что в ближайшее время будет подан иск в суд на руководство WBC.