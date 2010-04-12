Липпи метит в наставники «Милана»

Главный тренер сборной Италии по футболу Марчелло Липпи стал кандидатом на пост наставника «Милана». Об этом сообщает интернет-издание Football Italia. Липпи возглавит миланский клуб в том случае, если нынешний тренер этой команды Леонардо будет отправлен в отставку по окончании сезона-2009/10. В 33 матчах чемпионата Италии «Милан» набрал 64 очка. 11 апреля «Милан» на своем поле сыграл вничью с «Катанией» (2:2) и упустил возможность приблизиться к лидерам. «Милан» занимает третье место в первенстве страны. У лидирующей римской «Ромы» - 68 очков, у занимающего второе место миланского «Интера» - 67 очков. По данным итальянских СМИ, Леонардо может покинуть пост тренера «Милана». Одним из возможных мест работы специалиста называется пост наставника сборной Бразилии. Липпи покинет сборную Италии по окончании чемпионата мира 2010 года. Ранее сообщалось, что после ЧМ-2010 тренер может занять менеджерскую должность в туринском «Ювентусе».