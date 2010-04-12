Моуриньо возглавит «Реал»?

Известный португальский футбольный специалист Жозе Моуринью является главным претендентом на пост наставника мадридского «Реала», сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на издание A Bola. В субботу мадридцы в домашнем «классико» уступили «Барселоне» (0:2), после чего отставка нынешнего главного тренера «сливочных» Мануэля Пеллегрини стала делом практически решенным. Так, газета Marca отметила, что руководство «Реала» не намерено оставлять чилийца у руля команды в связи с вылетом из Лиги чемпионов и поражения от «Барсы». Контракт Пеллегрини, подписанный прошлым летом, рассчитан до 2011 года. Моуринью на данный момент работает с миланским «Интером», который имеет шансы на победу в Лиге чемпионов и в чемпионате Италии.