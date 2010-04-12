Моджи: «Интер» платит высокую цену за паранойю Моуриньо

Бывший генеральный менеджер «Ювентуса» Лучано Моджи поделился своим мнением о смене лидера в чемпионате Италии, назвав причины последних неудач «Интера», уступившего первое место «Роме». «Интер» — сильнейшая команда в нашем посредственном чемпионате. Нерадзурри продемонстрировали свою силу во втором тайме встречи с «Фиорентиной». Но они платят высокую цену за паранойю Жозе Моуринью, который везде видит заговоры против себя. Эти заявления лишают команду уверенности в собственных возможностях. К тому же многие игроки, в частности Жулио Сезар и Кристиан Киву, выступают намного ниже своих возможностей», — цитирует Моджи Football Italia.