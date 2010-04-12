Девушка Росберга разрабатывает дизайн моторхоума «Лотуса»

Девушка пилота «Мерседеса» Нико Росберга, Вивиан Сибольд разрабатывает дизайн моторхоума команды «Лотус». Вивиан обучалась дизайну интерьера в Нью-Йорке и Милане и в настоящее время руководит собственным бизнесом, дизайн моторхоума является для нее новым проектом. Новый дизайн будет представлен «Лотусом» в паддоке на первом европейском этапе в следующем месяце. «Я видел планы и, по-моему, они восхитительны. Это будет лучшее место для вечеринок в «Формуле-1», – цитирует Росберга Motorsport со ссылкой на Bild am Sonntag. sports.ru