Джокович и Тсонга в Монте-Карло сходили в музей

Серб Новак Джокович и француз Жо-Вильфред Тсонга в Монте-Карло посетили музей Musée Océanographique. Два игрока посмотрели коллекцию скелетов древних морских рептилий, в том числе и скелет «Анна», возраст которого оценивается в примерно 150 000 000 лет. «В Монако всегда есть, чем занятся и что посмотреть. Я уже был в этом музее, правда, смотрел только аквариумы. Поэтому было интересно вернуться и посмотреть что-то другое», – сказал житель Монте-Карло Джокович. «Очень интересно было увидеть что-то из далекого прошлого, например, «Анну», – приводит слова Тсонги официальный сайт турнира. sports.ru