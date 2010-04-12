Футбольный клуб «Ливерпуль» выставлен на продажу

Американские владельцы английского футбольного клуба «Ливерпуль» Том Хикс и Джордж Джиллетт выставили клуб на продажу. Поиском покупателя для команды займется банк Barclays. Об этом сообщает агентство Reuters. По оценкам аналитиков, «Ливерпуль» стоит около 500 миллионов фунтов стерлингов (567 миллионов евро). Долги «Ливерпуля» составляют 237 миллионов фунтов, причем значительную часть этой суммы - 100 миллионов - Хикс и Джиллетт должны выплатить кредиторам уже в июле 2010 года. Партнеры по бизнесу приобрели «Ливерпуль» в 2007 году за 200 миллионов фунтов, и с тех пор долги клуба существенно выросли. Политика Хикса и Джиллетта вызвала недовольство у болельщиков команды, а также у главного тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса, который заявил, что клубу нужно купить несколько новых игроков стоимостью от 15 до 20 миллионов фунтов. Первые попытки продать клуб Хикс и Джиллет сделали в 2008 году. В сентябре 2009 года переговоры с американскими владельцами «Ливерпуля» провел саудовский принц Файсал бин Фахд бин Абдулла, который планировал выкупить 50 процентов акций клуба. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению. «Лента.ru»