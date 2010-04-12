Кличко: Хэй, я официально вызываю тебя на бой!

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO и IBO Владимир Кличко записал видеообращение к британскому боксеру Дэвиду Хэю, владеющему титулом чемпиона WBA, в котором официально вызвал на бой Хэя, сообщает Лига. «Я – Владимир Кличко и я хочу послать это сообщение фанатам бокса по всему миру и непосредственно Дэвиду Хэю. Дэвид, ты уже дважды уходил от боев с братьями Кличко. Пришло время провести такой бой. Я официально вызываю тебя на поединок. Дэвид, ты не можешь убегать от меня вечно, и тебе нужен настоящий бой, чтобы заслужить уважение. Я готов, чего ты ждешь?», – говорит боксер в своем обращении.