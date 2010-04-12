«Реал» лишился Рауля

Форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Рауль выбыл из строя на три недели. Нападающий получил травму ноги в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2), состоявшемся 10 апреля, сообщает DPA. В этой встрече 32-летний Рауль вышел на замену за 25 минут до конца игры. Таким образом, Рауль, скорее всего, пропустит матчи чемпионата Испании с «Альмерией» (14 апреля), «Валенсией» (18 апреля) и «Сарагосой» (25 апреля). Под вопросом участие форварда в игре с «Осасуной» (2 мая). В 31 матче первенства страны «Реал» набрал 77 очков. Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице с отставанием в три очка от лидирующей «Барселоны». Рауль в сезоне-2009/10 провел 29 матчей чемпионата Испании и забил в них четыре гола. При этом в 21 игре форвард вышел на замену. По информации ряда СМИ, по окончании сезона нападающий покинет «Реал».