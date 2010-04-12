Имя наставника сборной России станет известно 17 мая

Имя нового главного тренера национальной сборной России по футболу станет известно 17 мая. Оно будет объявлено на конференции Российского футбольного союза в Ростове-на-Дону, утверждает газета «Спорт Экспресс». «Все идет по плану и складывается вполне положительно. Имя нового тренера сборной России будет названо в мае на конференции РФС», - цитирует издание президента РФС Сергея Фурсенко. Напомним, что контракт действующего тренера Гуса Хиддинка с командой России рассчитан до июля 2010 года. Команда под его началом не попала на чемпионат мира в ЮАР, уступив в стыковых матчах сборной Словении. С 1 августа специалист возглавит сборную Турции. Одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники Хиддинка у руля сборной России является его соотечественник Дик Адвокат, известный по работе с питерским «Зенитом», который он приводил к победам в Кубке УЕФА и чемпионате России. У Адвоката действует контракт с Федерацией футбола Бельгии, но в ближайшее время тренер должен начать переговоры о расторжении этого договора. Как сообщалось, контракт с РФС будет подписан на два года. По данным бельгийских СМИ, зарплата Адвоката на посту главного тренера сборной России будет составлять 7 млн евро в год, однако, по сведениям «Советского спорта», эта сумма будет значительно меньше. Тренер возглавляет также голландский клуб АЗ, но уйдет из этой команды по окончании сезона-2009/10. Как отмечает агентство «Росбалт», в конце февраля 2010 года Фурсенко говорил, что на пост тренера российской команды претендуют семь или восемь человек, к которым выдвинуто требование предоставить «бумаги с изложением своего видения развития российского футбола». Позднее стало известно, что возглавить сборную России предложили тренеру сборной Англии Фабио Капелло, но тот отклонил это предложение.