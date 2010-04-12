Задержана подозреваемая в краже денег на Евро-2012

В воскресенье, 11 апреля, в Донецке сотрудники главного управления (ГУ) МВД во Львовской области задержали бухгалтера львовского филиала компании «Азовинтекс», бывшего генподрядчика строительства объектов Евро-2012 во Львове, сообщает Коммерсант Украина. Как сообщил начальник ГУ МВД во Львовской области Михаил Цымбалюк, жительница села Рудно Львовской области исчезла из Львова две недели назад во время передачи документации новому генподрядчику строительства стадиона - компании «Альтком». При этом, по словам Цымбалюка, со счетов предприятия исчезли выделенные из госбюджета 2 млн грн. Начальник ГУ МВД также рассказал, что, «как только женщина исчезла, милиция получила информацию об угрозе ее жизни». «Задержание прошло успешно, поскольку сотрудники львовской милиции знали о местонахождении бухгалтера», - отметил Михаил Цымбалюк, уточнив, что у задержанной изъята банковская карта, на которую были перечислены пропавшие деньги. ГУ МВД во Львовской области вчера возбудило уголовное дело в отношении задержанной по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Начальник львовского областного управления МВД считает, что это будет одним из громких дел, связанных с Евро-2012. Представители компании «Азовинтекс» пока не комментируют задержание своей сотрудницы. Директор львовского филиала «Азовинтекса» Игорь Семенов подтвердил факт пропажи бюджетных денег и заявил, что ничего не слышал о задержании бухгалтера. Напомним, что компания «Азовинтекс» изначально была выбрана в качестве генподрядчика строительства стадиона во Львове, однако в начале этого года разразился громкий скандал, когда выяснилось, что «Азовинтекс» отстает от графика строительства на два месяца, после чего был определен новый генподрядчик - компания «Альтком».