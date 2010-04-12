Формула-1. Петров: Хочу подобраться ближе к десятке

Пилот «Рено» Виталий Петров рассказал о своих впечатлениях от начала сезона, рассказал о трассе в Шанхае и поделился тем, какие задачи ставит перед собой на Гран-при Китая. «Я доволен тем, какие отношения сложились в команде, особенно с инженерами, они очень помогли мне адаптироваться к «Формуле-1». Я старался проводить с ними как можно больше времени, мы говорили о болиде, о настройках, о том, где можно добиться улучшения. С другой стороны, я очень расстроен тем, что пока не смог финишировать в гонке, особенно меня разочаровали ранние сходы в Бахрейне и Австралии, из-за которых я не смог получить ценного опыта на трассе. На данный момент я смог преодолеть лишь половину гоночной дистанции, это не самая лучшая ситуация. Я выступал на трассе в Шанхае в GP2, так что знакомиться с треком не придется. Здесь много разнообразных поворотов, что делает трассу технически непростой, здесь трудно найти необходимые настройки. Много долгих поворотов, таких, как 13, где возникает недостаточная поворачиваемость. Разумеется, я могу судить лишь по опыту в GP2, уверен, в болиде «Формулы-1» будет сложнее. Приоритет на Гран-при Китая – финишировать в гонке, получить полезный опыт. Кроме того, хочу подобраться ближе к десятке, бороться за очки. Мне нужно работать над своим квалификационным темпом, чтобы пройти в третий сегмент», – цитирует Петрова пресс-релиз команды.