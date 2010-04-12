Аргентинским школьникам уроки заменят футболом

Школьники и студенты из Аргентины смогут посмотреть матчи чемпионата мира по футболу 2010 года во время занятий в классах и аудиториях. Чиновники из управления образования считают, что трансляция футбольных матчей вместо занятий позволит снизить количество прогулов, передает «Лента.ru». Аргентинский министр образования Альберто Силеони заявил, что просмотр матча вместо занятий отнимет у школьников и студентов два часа учебного времени, а если они прогуляют занятия, чтобы посмотреть игру дома, то пропустят шесть часов. Министр добавил, что матчи чемпионата мира являются важнейшим культурным событием и, несомненно, окажутся для школьников познавательными. Ранее сообщалось, что 25 из 64 игр финального турнира чемпионата мира-2010 в ЮАР будут транслироваться с использованием технологии 3D.