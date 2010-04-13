Борьба. FILA представила систему отбора на Олимпиаду-2012

Президент Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) Рафаэль Мартинетти на Ассамблее Европейского комитета FILA (CELA), которая прошла в понедельник в Баку (Азербайджан) в преддверии стартующего сегодня чемпионата Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе, впервые представил систему отбора на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Подробности агентству «Весь спорт» сообщил вице-президент CELA, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. «Система отбора на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне немного отличается от той, которая действовала перед Играми-2008 в Пекине. В каждой весовой категории (всего их 18 – по семь в вольной и греко-римской борьбе, а также четыре в женской) по-прежнему будут выступать по 20 спортсменов. Лицензии останутся национальными, а не именными, как, например, в боксе. Но на предолимпийском чемпионате мира в каждой весовой категории будут разыграны всего по шесть олимпийских путевок в Лондон-2012. Их своим странам принесут спортсмены, занявшие 1-6 места. Затем пройдут континентальные квалификационные турниры, а потом – мировые. Календарь отборочных стартов будет сформирован позже. Наконец, несколько специальных приглашений (wild card) по традиции выдаст трехсторонняя комиссия FILA, Международного олимпийского комитета и Оргкомитета «Лондон-2012».