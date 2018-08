Аршавин попал в сборную низкорослых

Популярный британский сайт The Spoiler включил игрока лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина в символическую сборную футболистов небольшого роста. В этой команде, составленной из известных игроков разных лет, Аршавину отвели место на левом фланге полузащиты. В абзаце, посвященном российскому футболисту, Аршавин называется автором «величайшего футбольного блога». The Spoiler отмечает, что хотя российский форвард не опасен при игре головой, он отлично обращается с мячом, когда тот находится в ногах у Аршавина, рост которого равен 172 сантиметрам. Вратарем в символической сборной стал колумбиец Рене Игита. Четверку защитников составили англичанин Пол Паркер, аргентинец Роберто Айяла, итальянец Фабио Каннаваро и бразилец Роберто Карлос. В полузащиту, кроме Аршавина, The Spoiler поставил аргентинца Лионеля Месси, голландца Эдгара Давидса и француза Клода Макелеле. Форвардами выбраны шотландец Кенни Далглиш и аргентинец Диего Марадона.