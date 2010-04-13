Бокс. Хэй советует братьям Кличко драться друг с другом

Английский боксер-тяжеловес Дэвид Хэй посоветовал братьям Кличко провести бой друг с другом. Таким образом Хэй ответил на видеообращение Владимира Кличко, который официально вызвал англичанина на поединок, пишет «Лента.ru» со ссылкой на британское издание The Sun. Хэй подчеркнул, что ему неважно, где именно встретятся украинские боксеры - на ринге или во дворе дома своей матери. По словам англичанина, тот, кто победит в бою братьев Кличко, будет достоен встретиться с Хэем. В том случае если братья Кличко не согласятся провести бой друг с другом, одному из них, по словам Хэя, нужно будет подарить свои чемпионские пояса другому брату, и только после этого тот сможет выйти на ринг против англичанина. В настоящее время Виталий Кличко является чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), а Владимиру Кличко принадлежат титулы IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация). Хэй владеет поясом чемпиона мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Владимир Кличко 12 апреля выложил видеообращение к Хэю на портале YouTube. Кличко заявил, что он официально вызывает Хэя на бой "во имя поклонников бокса во всем мире". По словам менеджера английского боксера Адама Бута, Хэй согласится выйти на ринг против одного из братьев Кличко только в том случае, если прибыль от поединка стороны поделят пополам.