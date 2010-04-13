Борьба. Сегодня в Баку стартует чемпионат Европы

Чемпионат Европы по вольной, греко-римской и женской борьбе стартует во вторник в столице Азербайджана. В нем примут участие 450 спортсменов и спортсменок из 38 стран, включая Россию, сборную которой считают фаворитом. В ее составе победители Олимпиад, первенств мира и Европы. После церемония открытия чемпионата в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева 13 апреля первыми в борьбу вступят вольники, затем - 15-16 апреля - соревнования продолжат женщины, а завершат их - 17-18 апреля - представители греко-римской борьбы. Во всех трех видах будут разыграны семь комплектов наград.