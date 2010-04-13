Хиддинк надеется, что в России с ним рассчитаются

Главный тренер России по футболу Гус Хиддинк, подписавший контракт с национальной командой Турции, надеется на скорое решение финансовых аспектов расторжения договора с Российским футбольным союзом. Накануне в стамбульском отеле Ciragan Palace Kempinski состоялась презентация четырехлетнего плана развития футбола Турции, среди участников церемонии был и голландский специалист. «Пока не собираюсь в Россию, - приводит слова Хиддинка «Советский спорт». - В настоящее время идут переговоры с РФС о прекращении действия моего контракта. Полагаю, что любой труд должен быть оплачен. По крайней мере я должен получить жалованье за те месяцы, которые отработал. Об этом и идет разговор. Вместе с тем здравомыслящие люди всегда могут договориться о том, как расстаться, и находят взаимоприемлемое решение». Напомним, что накануне Хиддинк через своего агента Киса ван Ньювенхейзена выразил недовольство сложившейся ситуацией вокруг его контракта с Российским футбольным союзом, который истекает только 15 июля. Тренер не получает зарплату с января этого года. В случае, если текущая ситуация сохранится, дело, возможно, закончится судом. Хиддинк прекратил получать зарплату с тех пор, как Национальная академия футбола, под патронажем российского олигарха Романа Абрамовича, перестала обеспечивать выплату гонораров главного тренера сборной России. РФС же просто не имеет средств в бюджете, которые смогли бы покрыть его 7-миллионный контракт. Три с половиной года сотрудничества с Гусом обошлись России в огромную сумму - порядка 40 миллионов евро. Сам же Гус, за те четыре месяца, которые ему не платят зарплату, думал об интересах России всего четыре дня - во время подготовки и проведения товарищеского матча с национальной командой Венгрии, отмечает Life Sports. В остальное же время он ездил отдыхать в Африку, участвовал в конференциях, общался с друзьями в Голландии, Англии и других странах, вел переговоры с Турцией и Кот’д Ивуаром.