Бокс. Чемпион мира Девон Александр хочет драться с украинцем Котельником

Чемпион WBC и IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Девон Александр, поединок которого с временным чемпионом WBA Маркосом Майданой сорвался, поскольку Майдана предпочел вместо него встретиться с обладателем титула WBO Тимоти Брэдли, теперь надеется на организацию поединка с экс-чемпионом WBA Андреем Котельником. «Если я не могу встретиться с Майданой, то хотел бы провести бой с человеком, который победил его», - цитирует слова Девона Александра ALLBoxing.ru со ссылкой на сайт Boxingscene.com. «Поскольку у Девона забрали поединок против Маркоса Майданы, мы хотим встретиться с его победителем, бывшим чемпионом Андреем Котельником, - объяснил менеджер чемпиона Кевин Каннингем в интервью сайту Boxingtalk.com. - Тим Брэдли победил Джуниора Уиттера решением судей, Девон справился с ним досрочно за восемь раундов. Андре Берто победил Хуана Уранго решением судей, мы нокаутировали его в восьмом раунде. Майдана проиграл Котельнику, посмотрим, что с ним сделает Девон». Напомним, украинец Андрей Котельник проиграл британцу Амиру Хану в поединке за звание Чемпиона мира по версии WBA в суперлегком весе (до 63,5 кг).