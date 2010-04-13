Месси лидирует в гонке претендентов на «Золотую бутсу»

Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси после матча с мадридским «Реалом» стал единоличным лидером в списке претендентов на «Золотую бутсу», сообщает Marca. Футболист сборной Аргентины забил до сих пор за свой клуб 27 мячей и набрал 54 очка (за каждый гол даются 2 очка). Он опережает нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (26 голов, 52 очка) и форварда лондонского «Челси» Дидье Дрогба (25 голов, 50 очков). Отметим, что в европейских первенствах до сих пор больше всех забил уругвайский форвард амстердамского «Аякса» Луис Суарес, на счету которого 33 мяча. Однако футболист «Аякса» имеет 49,5 очка, так как каждый гол, забитый в первенстве Голландии, умножается на 1,5. На пятой позиции находится нападающий мадридского «Реала» Гонсало Игуаин. Он забил 24 гола и имеет 48 очков.