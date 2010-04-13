Бестемьянова: Не думаю, что Плющенко выступит на Олимпиаде в Сочи

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова не считает победу североамериканских пар на Олимпиаде революцией в танцах льду и выразила сомнение в том, что Евгений Плющенко выступит на Играх-2014. О призерах Ванкувера: «Виртью-Мойр и Дэвис-Уайт – революция в танцах на льду? Да о чем вы! Просто они здоровые и сильные, а у нас у обеих ведущих пар партнеры абсолютно больны. В Ванкувере было видно, что ребятам просто не хватает формы. Если бы Домнина и Шабалин перед Ванкувером нормально тренировались, они бы выиграли Олимпийские игры. Ничего принципиально нового канадцы и американцы не показали». О выступлении Плющенко в Сочи: «Мне кажется, это просто удобный информационный повод. Олимпиада в Сочи сейчас – главная тема дня, и Жене в рекламных целях выгодно связать с ней свое имя. Не думаю, что Плющенко действительно сумеет выступить в Сочи», – рассказала Бестемьянова в интервью «Советскому спорту».