Лучший гольфист мира потерпел фиаско

13 апреля 2010, 11:44

Возвращение в большой спорт лучшего гольфиста мира Тайгера Вудса не принесло ему лавров победителя самого престижного турнира года из серии «Мастерс». Триумф на поле Национального гольф-клуба Огаста в одноименном городе американского штата Джорджия праздновал Фил Микельсон, для которого этот выигрыш стал уже третьим. «Мастерс», являясь одним из четырех соревнований серии «Мейджер», аналогичен Уимблдону, который все же является наиболее престижным соревнованием среди четырех турниров Большого шлема, уточняет ИТАР-ТАСС. В нынешнем четырехдневном розыгрыше в Огасте Вудс разделил 4-5 места с южнокорейцем Кей Джей Чоем, показав результат 11 ниже пара, то есть затратив на четырехкратное прохождение поля из 18 лунок на 11 ударов меньше, чем полагается по норме. Занявший третье место спортсмен из США Энтони Ким показал результат «- 12», оказавшийся на второй позиции англичанин Ли Вествуд – «- 13». Победитель же - американец Фил Микельсон - продемонстрировал выдающиеся «- 16». Микельсон - второй после Вудса гольфист мира последних лет, и это уже третья его победа на «Мастерс» (ранее - в 2004 и 2006 годах), что на одну меньше, чем у Тайгера, который первенствовал в Огасте в 1997, 2001, 2002 и 2005 годах. Таким образом, последний не выигрывал здесь уже 5 лет. В ноябре прошлого года Вудс, считающийся самым богатым спортсменом планеты, был уличен в супружеской неверности, после чего на несколько месяцев приостановил свою карьеру для улаживания семейного конфликта.

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