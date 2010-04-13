«Зенит» очень выгодно продал ненужных игроков

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Игорь Корнеев подвел итоги периода дозаявок. «Исходя из того, как складывались обстоятельства, ее итоги можно назвать удовлетворительными. Во-первых, мы приобрели четырех иностранных игроков, способных усилить игру нашей команды. Если говорить о соотношении «цена – качество», то в данном вопросе тоже можно отметить позитивный результат, поскольку на приобретение этих футболистов мы потратили в два раза меньше, чем составляет их трансферная стоимость на сегодняшний день. Кроме того, мы очень выгодно продали тех игроков, которые покинули наш клуб», – цитирует Корнеева сайт «Зенита».