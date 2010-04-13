Бокс. Дмитренко: Я сумею победить и завоевать титул EBU

Украинец Александр Дмитренко, который в июле этого года проведет поединок против обладателя титула EBU в супертяжелом весе британца Одли Харрисоном заявил, что уважает своего соперника, но не боится его и уверен в своей победе. «Я смотрел прямую трансляцию последнего поединка Харрисона против Шпротта. Одли проигрывал по очкам, и спасти его могла только досрочная победа. И он ее добился. Могу сказть что он проявил незаурядную волю к победе и одним ударом смог решить исход такого сложного поединка. Харрисон – настоящий боец. Однако при всем уважении к своему сопернику я не боюсь его. Поединок против Чемберса стал для меня хорошим уроком. Я много вынес из этого поражения. Сейчас у меня новый тренер и я готов к большим боям и победам. Уверен, что мне удастся победить его и завоевать титул EBU в супертяжелом весе», – цитирует Александра Дмитренко Fightnews.com.