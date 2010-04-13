Скрипник: Да, у Тимощука малоприятная ситуация

Украинский тренер молодёжного состава бременского «Вердера» Виктор Скрипник рассказал, что в Германии полузащитника Анатолия Тимощука не считают неудачным приобретением «Баварии». «Не стал бы ничего советовать Тимощуку, сам не знаю, как поступил бы на его месте. Прежде всего ему необходимо советоваться с семьей. Да, у него малоприятная ситуация — не играет. Но здесь не говорят, что он слабый футболист. Недавно, например, Герд Мюллер обращал внимание на то, что Анатолию не повезло. Покупал-то его другой тренер. Пришёл ван Галь - и все изменилось. Подумывавший уходить ван Боммель стал капитаном. Здесь в бундеслиге так: свой поддерживает своего, вот голландский тренер и полагается на своего соотечественника», - приводит слова Скрипника издание Спорт Сегодня.