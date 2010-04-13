Формула-1. «Ferrari» затягивает продление контракта с Массой

Итальянские источники не поддерживают мнения бразильских и немецких СМИ, согласно которым Фелипе Масса в скором времени подпишет с «Ferrari» новый трёхлетний контракт, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Motorsport. Официальный представитель «Ferrari» со своей стороны отметил в интервью итальянскому изданию Sportevai, что вопрос заключения контракта на 2011 год в данный момент не является приоритетным. Финская Turun Sanomat в свою очередь отметила, что у Роберта Кубицы в многолетнем контракте с «Renault» есть пункт, при использовании которого и совпадении ряда факторов поляк сможет перейти в другую команду (например, в «Ferrari») уже в 2011 году. Напомним, руководитель «Ferrari» Стефано Доменикали заявил, что, несмотря на слухи о переходе Роберта Кубицы в команду в сезоне-2011, Скудерия довольна своим нынешним составом и хочет продлить контракт с Фелипе Массой. Ранее французское издание «AutoHebdo» сообщило о возможности того, что в 2011 году Роберт Кубица станет партнером Фернандо Алонсо в «Ferrari».