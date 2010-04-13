Плющенко записал видеообращение к поклонникам

11 апреля завершилось шоу «Короли Льда» в Бухаресте. Специально для посетителей своего официального сайта и форума олимпийский чемпион Евгений Плющенко записал видеообращение. «Большое спасибо, что вы присылаете очень много писем. Это тысячи поклонников. Я читаю эти письма. Конечно, не всегда, не каждый день, но когда есть свободное время, я с удовольствием сажусь за компьютер и читаю эти прекрасные отзывы. У меня сейчас три медали. Может быть, Господь Бог сделал так, чтобы я еще не вешал коньки на гвоздь, а катался дальше», – заявил Плющенко. sports.ru