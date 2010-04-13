В сборной России по биатлону сменится тренер

В мужской сборной России по биатлону сменится тренер по стрельбе. Андрей Гербулов, долгое время занимавший этот пост, решил уйти из команды по собственному желанию. По словам главного тренера сборной России Владимира Барнашова, у руководства команды нет нареканий по поводу работы Гербулова, сообщает агентство «Весь спорт». Кто станет новым тренером мужской команды по стрельбе, пока неизвестно. Барнашов отметил, что в настоящее время идет «нормальный творческий процесс подбора и смены кадров». Главный тренер подчеркнул, что его больше волнует формирование программы на ближайший олимпийский цикл, под которую и будут подбираться кадры. Барнашов добавил, что сам он готов продолжить работать на посту главного тренера. Наставник напомнил, что он пришел в сборную летом 2009 года и выполнял обязанности главного тренера на 50-60 процентов от того, «что должно быть в идеале». По словам Барнашова, он не хотел глубоко вмешиваться в работу старших тренеров мужской и женской сборных Владимира Аликина и Александра Селифонова. Главный тренер рассказал также, что в ближайшее время состоится заседание правления Союза биатлонистов России (СБР), где будет дана окончательная оценка сезона-2009/10. Составы сборных России, а также тренерский состав будут утверждены в конце апреля - начале мая.