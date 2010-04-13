Мюррей: Все еще не горю желанием играть в Кубке Дэвиса

Бывший тренер четвертой ракетки мира шотландца Энди Мюррея его 34-летний соотечественник Леон Смит назначен капитаном сборной Великобритании в Кубке Дэвиса. На этом посту он сменит Джона Ллойда, подавшего в отставку в прошлом месяце. Между тем, Мюррей по-прежнему не относит Кубок Дэвиса к своим приоритетам. «Думаю, решение об участии в июльском матче сборной я приму ближе к делу. Но я все еще не горю желанием заниматься этим. Леон моя друг, но тем не менее, я должен делать то, что нужно мне. Если я захочу, я сыграю за команду, а не потому, что капитан Леон. Надеюсь, его назначили не для того, чтобы заставить меня выступить. Да и в матче против Турции мы можем победить и без меня», – цитирует Мюррея Reuters.