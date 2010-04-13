Российский футбол теперь будет знать, что такое честь

Члены исполкома Российского футбольного союза (РФС) поставили свои подписи под Кодексом чести российского футбола на заседании исполкома во вторник, сообщает «РИА«Новости». Президент РФС Сергей Фурсенко вручил документ замминистра юстиции РФ Алу Алханову, который возглавил комитет РФС по этике. По словам Фурсенко, «Кодекс должен быть подписан на всех уровнях: от детских спортивных школ до губернаторов». «Постараюсь делать все от меня зависящее, что футбол был чистым и красивым», - заявил Алханов. РФС опубликовал Кодекс чести на своем сайте в минувший четверг. Этот документ обращен ко всем, кто имеет отношение к футболу: к игроку, тренеру, судье, болельщику, президенту РФС, журналисту. Кодекс призывает бороться за чистоту российского футбола, искоренять в нем негативные моменты и прививать патриотизм.