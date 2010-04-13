Алиев: У меня один паспорт – украинский. И хочу играть за сборную Украины.

Полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев заявил, что у него нет никакого паспорта, кроме украинского. «Я гражданин Украины и хочу выступать только за сборную Украины. У меня на руках лишь украинский паспорт и украинский заграничный. Больше паспортов у меня нет. Я не знаю, кому понадобилось говорить, что я получил российский паспорт. Лучше спросите об этом у них. Если будет возможность получить российский паспорт, но продолжить выступать за сборную Украины, то я не против. Но главное, чтобы я мог продолжать выступления за свою сборную», - сказал Алиев, передает Чемпион. Напомним, 8 апреля президент ФК «Локомотив» Николай Наумов заявил, что Александр Алиев внесен в заявку клуба на сезон как россиянин. Наумов заявил, что документы, удостоверяющие российское гражданство Алиева, отправлены в РФС. Ранее сообщалось, что из-за проблем со спиной Алиев пропустил матч 5-го тура чемпионата России против «Зенита».