Федора Емельяненко наградили Золотым орденом

В минувшую субботу, 10 апреля, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко был награждён Золотым орденом семьи Романовых «Святой Николай II» 1-й степени за волю к победе, за несгибаемый русский дух и за прославление России на территории мирового пространства. Орден Фёдору вручили на брифинге перед вторым этапом чемпионата Восточной Европы по смешанным единоборствам. Об этом Чемпионату.ру сообщили в пресс-службе турнира. Также награду получил почётный гость турнира Жан-Клод ван Дамм, который удостоился Всемирной премии (The Grand World Prize) и Золотого ордена «Золотые таланты планеты» (Golden Talents Of The Planet) за волю к победе, за несгибаемый боевой дух и за блистательные успехи на поприще киноиндустрии.