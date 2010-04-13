Роналдиньо договорился о новом контракте с «Миланом»

Лидер «Милана» Роналдиньо договорился о новом контракте с клубом. Бразильский атакующий полузащитник должен подписать соглашение, действующее до конца июня 2014 года. Роналдиньо планирует выполнить этот контракт до конца, а потом вернуться в Бразилию и завершить карьеру у себя на родине, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание tribalfootball.com. 30-летний Роналдиньо перешел в «Милан» летом 2008 года из испанской «Барселоны» и подписал контракт на три года. В начале апреля итальянские СМИ писали, что бразилец решил подписать новый контракт до 2013 года, согласившись на понижение зарплаты с восьми до шести миллионов евро в год. Итальянское издание Corriere dello Sport отмечает также, что главный тренер сборной Бразилии Дунга готов вернуть Роналдиньо в национальную команду. В составе своей сборной полузащитник выиграл чемпионат мира 2002 года. В 2004 году бразилец был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА, а в 2005 году получил не только этот приз, но и «Золотой мяч». Роналдиньо является двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов сезона-2005/06 (в составе «Барселоны»).