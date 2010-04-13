Мужскую олимпийскую санную трассу Ванкувера лишат сертификата

Президент Федерации санного спорта Валерий Силаков рассказал о том, почему на олимпийском треке в Ванкувере не могут больше проводится соревнования с мужского старта. Накануне президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт принял решение лишить сертификата гомологации олимпийскую мужскую санную трассу в Уистлере. «Официально причиной гибели Нодара была названа ошибка спортсмена. Однако Фендт принял решение лишить мужскую олимпийскую трассу Ванкувера сертификата. Отныне в Ванкувере саночникам разрешается ездить только с низкого, женского старта. С мужского старта кататься запрещено. Как мы видим, согласование международной федерации – это еще не истина в последней инстанции. Федерация может, как в Ванкувере, сначала согласовать трассу, а потом взять и аннулировать свою подпись», – приводит слова Силакова «Советский спорт».