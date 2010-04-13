«Форс-Индия» надеется побороться с «Рено»

Руководитель «Форс-Индии» Виджай Маллья заявил, что надеется побороться с «Рено» в Кубке конструкторов. «В начале чемпионата я говорил, что мы хотим регулярно финишировать в очках. Прошло три гонки, и во всех трех нам это удалось. Очень приятно видеть, чего мы достигли всего за один год: после трех гонок в 2009 у нас не было очков, команда была десятой в общем зачете. Но мы напряженно работали, не обращали внимания на то, чем заняты другие конюшни, концентрировались на собственных делах. Как мы видели в Малайзии и Австралии, плотность пелотона очень высока, нет четкой границы между лидерами и середняками. Самое важное сейчас – то, что мы боремся. «Рено» выглядит очень сильно, но в сезоне еще много этапов, у нас есть четкая программа, которая позволит не отстать или даже обойти их. Пилоты уверены в себе, команда отлично работает, так что эта цель вполне реалистична», – цитирует Маллью пресс-релиз команды. sports.ru